Екатеринбург, , 14:21 — REGNUM Фонд имени группы Дятлова обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой возобновить дело по факту гибели туристической группы Дятлова. Об этом заявил юрист организации Евгений Черноусов на пресс-конференции, сообщает РИА «Накануне.Ru».

В фонде составили обращение к президенту. Главу государства просят оказать воздействие на Следственный комитет, чтобы там вновь возбудили уголовное дело и организовали расследование.

Следователи должны выявить все обстоятельства гибели группы Дятлова, добавил Чернусов.

Напомним, ранее в Свердловской области раскритиковали эксперимент региональной прокуратуры, которая смоделировала поведение группы Дятлова на роковом перевале. Ведомство пыталось воссоздать последние часы жизни туристов, которые погибли при невыясненных обстоятельствах в 1959 году на Северном Урале.

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