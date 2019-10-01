Улан-Удэ, , 14:18 — REGNUM Более 1,7 тыс. заявлений на получение бесплатного «дальневосточного гектара» поступило от жителей Бурятии с начала действия программы. Но как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, более четырехсот из них были аннулированы по инициативе самих заявителей.

«Это объясняется тем, что многие заявляются на земельные участки, в границах которых оказываются неликвидные места — овраги, отвалы, насыпи, болота, возвышенности, и в дальнейшем при разъяснении отказываются от заявления», — отметили в правительстве.

При этом 431 жителю Бурятии одобрили «дальневосточный гектар». Ещё около семисот заявлений находятся на рассмотрении, 135 — возвращено на доработку.

Чаще всего заявители желают получить участок в Кабанском, Иволгинском районах. Также активно выбирают Тарбагатайский, Селенгинский, Прибайкальский районы и город Кяхта.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «дальневосточный гектар» в Бурятии и соседнем Забайкалье стартовала с первого августа 2019 года. При это забайкальцы гораздо охотнее участвуют в ней — за первые три недели там было подано 3,6 тыс. заявлений, что в два раза больше, чем в Бурятии за два месяца.

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