Ростов-на-Дону, , 14:18 — REGNUM Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) стал площадкой для проведения международного конгресса волонтеров культуры и медиа. Мероприятие объединит экспертов из Греции, Ирана, Венгрии, Латвии и других стран, сообщает пресс-служба вуза.

В рамках конгресса запланированы учебная научно-практическая конференция, мастер-классы, лекции и творческие мастерские, посвящённые популяризации русского языка и литературы в России и за рубежом.

Конгресс продлится в течение пяти дней.