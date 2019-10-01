Кемерово, , 14:17 — REGNUM В Кузбассе молокоперерабатывающее предприятие поймали на выпуске фальсификата, а на его складах стояла просрочка.

Как пишет «Сибдепо» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Хакасии, Тувы и Кемеровской области, причиной для проверки стала «информация, поступившая в управление посредством автоматизированной системы «Сирано» о выявлении положительных случаев об отобранных пробах молочной продукции, произведённой молокоперерабатывающим предприятием «Кузбассконсервмолоко».

Было установлено, что предприятие изготавливает продукцию с нарушением технических регламентов Таможенного союза. В пробах обнаружены добавки, которые свидетельствуют о фальсификации продукции, и растительные жиры.

В настоящее время решается вопрос об утилизации продукции и привлечении к административной ответственности юридического и должностного лиц.