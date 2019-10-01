Москва, 1 октября 2019, 14:16 — REGNUM До тех пор, пока специально созданная для разрешения конфликтной ситуации комиссия Минздрава не даст какие-то хотя бы предварительные заключения, трудно разобраться во всех деталях случившегося в онкоцентре Блохина в Москве, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя скандал в онкоцентре с увольнением 26 врачей.

Российский онкологический научный центр РАМН им. Н. Н. Блохина
Российский онкологический научный центр РАМН им. Н. Н. Блохина
Brateevsky
«Буквально накануне руководство Онкоцентра уволило Георгия Манткечива, да еще и с выговором «за хамское поведение» (которое, как следует из пояснений, заключалось в том, что врач и его коллеги записали видеообращение, где рассказали о проблемах центра и тяжелых взаимоотношениях с новым руководством).
Уже сегодня это же руководство заявляет, что в онкоцентре все в порядке, что сниженные ранее зарплаты давно увеличены до прежних уровней, что средняя по больнице зарплата (не путать со средней по больнице температурой, хотя, по сути, это одно и то же), достигла 179 рублей, что никто никого увольняться не принуждал, а сама клиника наоборот остро нуждается в специалистах.
Буквально через несколько часов сами врачи публикуют сообщение о том, что специалисты и медперсонал начали в массовом порядке из онкоцентра уходить.
Понятно, что каждая из противоборствующих сторон старается донести свою точку зрения на проблему и расставляет акценты там, где считает для себя наиболее важным. Вероятнее всего, по итогам работы комиссии Минздрава РФ будут приняты какие-то решения.
Но до тех пор, пока не будут озвучены хотя бы предварительные итоги работы комиссии, было бы некорректным высказывать предположения, основанные на заявлениях сторон или непроверенных слухах», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 26 детских онкологов онкоцентра им. Блохина подали заявления об увольнении.

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