Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM Петербургская дамба остается закрытой в связи с продолжением штормового ветра, судоходство в акватории Петербурга прекращено.

Затвор на дамбе Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, предполагаемый срок открытия затворов дамбы, ранее намеченный на 14:00 мск, сдвинут, по меньшей мере, на 16−17 часов в связи с продолжением ветра, вызывающего нагонную волну.

«Ветровой нагон пока остается сильным, поэтому затворы остаются закрытыми», — сказали в КЗС.

Напомним, затворы судопропускных и водопропускных сооружений на дамбе закрыли в ночь на 1 октября из-за серьезного усиления ветра и неблагоприятного прогноза синоптиков о возможном подъеме уровня воды до опасных значений: +160… +170 см.

В настоящее время уровень воды в Неве составляет +86 см над ординаром. Это значение безопасно и не угрожает подтоплениями.

По данным синоптиков, 2 октября усилится юго-западный и западный ветер до 7−12 м/с. Ночью порывы могут достигать 15−20 м/с.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургу обещано продолжение шторма