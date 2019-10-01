Джакарта, , 14:05 — REGNUM Министр-координатор по морской политике Лухут Бинсар Панджаитан провел встречу с министром окружающей среды и лесного хозяйства Сити Нурбая, министром туризма Арифом Яхья и губернатором провинции Восточная Нуса-Тенгара Виктором Бунгтилу Лайскодатом в Джакарте, обсудив судьбу национального парка Комодо, Kompas.

«Парк Комодо не будет закрыт. Правила ограничения количества туристов на остров Комодо будет контролироваться с помощью билетов на посещение», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан в официальном заявлении.

Известно, что на острове Комодо, где обитают вараны, будет построен исследовательский центр и дополнительная инфраструктура.

Разговор о закрытии национального парка для туристов встал в январе 2019 года в связи с низкой популяцией варанов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Юсуф Калла выступил с инициативой поднять цену на входной билет в национальный парк Комодо.

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