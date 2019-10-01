Анкара, , 13:49 — REGNUM Прокуратура Турции выдала ордера на арест 87 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 1 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Среди разыскиваемых также присутствуют действующие военнослужащие, операции по задержанию продолжаются сразу в нескольких провинция страны, в том числе в Стамбуле и Анкаре.

Напомним 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота в результате подавления которого погиб 251 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

В организации путча была обвинена организация ФЕТО и ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Мыслитель отвергает подобные утверждения, однако в Турции возвращаться не спешит.

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