Великий Новгород, , 13:28 — REGNUM Молодые специалисты, трудоустроенные на предприятиях агропромышленного комплекса Новгородской области, будут получать господдержку еще пять лет. Такое решение принято на последнем заседании Новгородской областной думы, сообщает 1 октября пресс-служба областного правительства.

Областной закон, предусматривающий господдержку профессиональных кадров в отрасли АПК, действует в Новгородской области с 2008 года. Размер единовременных выплат, в соответствии с документом, определен в размере 100 тыс. рублей для выпускников вузов и 60 тыс. рублей — для молодых людей со средним профессиональным образованием. Ежеквартальные пособия, соответственно, составляют 21 тыс. рублей и 15,7 тыс. рублей.

В минсельхозе Новгородской области отметили, что за время действия закона «О господдержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Новгородской области» число специалистов в возрасте до 30 лет выросло с 7 до 12,6%. Большая часть из них продолжает работать на предприятиях АПК. В 2019 году на реализацию мероприятий областного закона предусмотрено финансирование в размере 1 млн рублей.

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