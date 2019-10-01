Москва, , 13:30 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин открыл «Мой социальный центр» в столичном районе Марьина Роща, который представляет собой городской клуб нового формата для пожилых людей. Мероприятие было приурочено ко дню старшего поколения, который отмечается 1 октября каждого года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Москвичи, которые сегодня выходят на пенсию, нуждаются не только в материальной поддержке. Не меньшее, а порой — и большее значение имеет создание возможностей для самореализации, творческой активности и общения. Социальные учреждения должны меняться, чтобы лучше отвечать на новые запросы старшего поколения», — отметил Собянин.

В качестве примера грамотной работы с людьми старшего поколения мэр столицы привёл программу «Московской долголетие». По его словам, в этом году для участников программы планируется расширить перечень мероприятий и организовать лыжные прогулки, катание на коньках, спортивные игры, театральные студии и многое другое.

«Нужны помещения, которые будут служить клубами по интересам. Первый такой клуб под наименованием «Мой социальный центр» мы открыли в Марьиной Роще», — сказал Собянин.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянина просят защитить архитектурный ансамбль Бадаевского завода