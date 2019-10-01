Краснодар, , 13:24 — REGNUM 387 единиц медицинского оборудования планируется поставить в учреждения Краснодарского края, сообщили 1 октября в пресс-службе регионального Минздрава.

Как уточнили в ведомства, на данный момент в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» и национального проекта «Здравоохранение» в регионе открыто 11 Центров амбулаторной онкопомощи, а к 2021 году по всему краю будет работать 18 таких центров. На их базе возможно как проведение обследования, так и химиотерапия. На данный момент лечение получили уже более двух тысяч человек, консультации получили почти восемь тысяч пациентов.

Центры онкопомощи получат современные цифровые маммографы, компьютерные томографы, эндоскопическое и другое оборудование. В общей сложности будет поставлено 387 единиц оборудования на 1,5 млрд рублей, из них 60 — для центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОПов) и еще 327 единиц для онкологических центров. Поставка оборудования завершится к середине декабря 2019 года.

Добавим, что на данный момент в учреждения края уже поставлено 32 единицы оборудования, в том числе, аппараты УЗИ, реабилитационное, хирургическое и лабораторное оборудование.