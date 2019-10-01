Абакан, , 13:13 — REGNUM В Хакасии в 2019 году против гриппа планируют привить 50,2% жителей республики. Как сообщили ИА REGNUM 1 октября в региональном управлении Роспотребнадзора, по состоянию на 26 сентября в Хакасии прививки поставили более 115 тыс. человек, в том числе почти 40 тыс. детей (43,9%).

В целом профилактические прививки против гриппа получили 21,5% жителей региона.

В эпидсезоне 2018−2019 годов было привито 46,3% совокупного населения Хакасии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор обратился к гражданам с просьбой надевать маски во время подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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