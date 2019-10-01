Махачкала, , 13:17 — REGNUM Средства дольщиков в размере более 300 млн рублей привлек застройщик в Дагестане для строительства незаконного многоквартирного дома. Возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве и нарушении требований законодательства об участии в долевом строительстве, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что жилищно-строительный кооператив (СЖК) «Альянс» начал возведение многоэтажки в городе Махачкале, не имея на это разрешения. В это время председатель ЖСК заключал с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир, благодаря чему привлекал их деньги для строительства дома.

Кроме того, с одним из дольщиков злоумышленник заключил договор купли-продажи трехкомнатной квартиры за 3,3 млн рублей, однако позже эту же квартиру повторно реализовал своему родственнику за 4,1 млн рублей.

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