Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону Кировский районный суд вынес приговор ростовчанину, оказавшемуся на скамье подсудимых за ложное сообщение о минировании. Об этом сообщает региональная прокуратура.

66-летний ростовчанин стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающее опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений» летом 2019 года. Мужчина известил экстренные службы о якобы заминированной остановке остановки общественного транспорта в центре города. В момент звонка пенсионер был пьян. На суде мужчина раскаялся в содеянном.

Суд учёл отсутствие судимости, его возраст и назначил виновному наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.