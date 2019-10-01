Симферополь, , 13:09 — REGNUM Крымский федеральный университет (КФУ) им. В.И. Вернадского планирует заключить три соглашения о сотрудничестве с вузами Вьетнама, сообщает 1 октября пресс-служба образовательного учреждения.

Вопросы сотрудничества накануне обсудили делегаты КФУ, посетившие Ханой в рамках реализации двенадцатого этапа проекта «Вузы России». Отмечается, что сотрудничеством с крымским университетом заинтересовались в Сельскохозяйственной академии Вьетнама и Ханойском строительном университете. По результатам переговоров стороны приняли решение изучить возможность заключения соглашений.

Предполагается, что межвузовское сотрудничество будет касаться академических обменов, поездок преподавателей и студентов, взаимодействия с Тропическим центром по развитию программ в области медицины, биологии и исследования строительных материалов.

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