Воронеж, , 12:51 — REGNUM Юбилейный слёт объединил более 350 бойцов всех направлений, обучающихся в различных вузах Воронежской области, сообщает 1 октября пресс-служба Воронежского государственного технического университета (ВГТУ).

2019 год стал значимым в истории студенческих отрядов: 60 лет назад первые бойцы отправились покорять целинные земли, а 55 лет назад студенческие отряды были созданы в Воронежской области. Тогда же, в 1964 году, в Воронежском инженерно-строительном институте были сформированные первые студенческие строительные отряды: ССО «Факел» и ССО «Метеор».

На торжественном открытии слёта с приветственным словом выступил руководитель регионального штаба Воронежских студенческих отрядов Ярослав Зубащенко. Организаторы разнообразили образовательную программу заданиями на построение команды, лазертагом, выставкой оружия и показательными выступлениями кинологической службы.

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