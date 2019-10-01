Москва, , 13:01 — REGNUM Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Светлана Варфоломеева предъявляет к коллективу совершенно обоснованные требования, тогда как выступления онкологов против руководства грубо нарушают врачебную этику. Об этом говорится в опубликованном 1 октября комментарии Минздрава.

В Минздраве отреагировали на публикацию в сети обращения детских врачей-онкологов, которые заявили о притеснениях со стороны нового руководства и пригрозили увольнением. После обращения врачей была создана комиссия, которой поручено разобраться в ситуации до 10 октября, пояснили в министерстве.

Согласно предварительным выводам комиссии, за время работы Варфоломеевой увольнений в НИИ детской онкологии и гематологии не было. Предъявляемые директором требования соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных, они существуют в других таких же учреждениях.

«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — подчеркнули в Минздраве и пообещали довести итоги разбирательства до общественности через СМИ.

Как сообщало ИА, ранее заместитель директора Института детской онкологии Максим Рыков заявил о готовности 26 врачей покинуть учреждение. Медики утверждают, что палаты переполнены больными, а руководство медучреждения терроризирует трудовой коллектив путем непрозрачного начисления зарплаты.

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