Пханмунджом , Южная Корея, , 12:51 — REGNUM В Южной Корее ввели временный запрет на посещение пограничного пункта Пханмунджом, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней в другие регионы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения.

По их словам, временный запрет вступает в силу 1 октября. Известно, что правительство страны также предупредило о своем решении представителей Командования ООН.

Отметается, что все групповые туры, включая туры в образовательных целях отменены на неопределенный период.

«Мы постараемся возобновить туры по пограничному пункту Пханмунджом как можно скорее. Однако это будет сделано лишь после того, как пройдет эпидемия», — сообщили в министерстве.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Относится к списку A, согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека АЧС опасности не представляет.