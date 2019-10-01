Ростов-на-Дону, , 12:49 — REGNUM В Ростовской области госпиталь для ветеранов войн получил новейшее высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму 7 млн рублей. Технику передал благотворительный фонд «Память поколений».

Ранее в 2016 и 2017 годах лечебное учреждение получило оборудование, позволяющее проводить сложнейшие операции и диагностировать болезни на ранней стадии.

ИА REGNUM напоминает, что ежегодно в ростовском госпитале ветеранов войн получают помощь около 5,5 тыс. лиц граждан указанной категории. Медицинская помощь специалистов госпиталя доступна и для ветеранов войн, живущих в отдалённых от областного центра районах.

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