Новосибирск, , 12:48 — REGNUM По данным на сегодня, 1 октября, тепло в Новосибирске дано в 30% многоквартирных домов. Подключить к отоплению весь жилой фонд планируется к 7 октября. При этом удаленные жилмассивы получат тепло в последнюю очередь. Об этом в ходе бриффинга сообщил заместитель главного инженера по режимам Сибирской генерирующей компании Роман Корниенко.

По его словам, подключение к теплу «идёт в строгом соответствии с графиком, проблем не возникает».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего СГК предстоит дать тепло в Новосибирске более чем 500 социальным объектам и более 7 тыс. многоквартирных домов, в которых проживает около 1,3 млн человек.