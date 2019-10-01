Москва, , 12:52 — REGNUM С 1 октября почти все ЗАГСы Москвы могут регистрировать браки с иностранными гражданами. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы.

Зарегистрировать брак с гражданином дальнего зарубежья теперь можно в любом отделе ЗАГС Москвы, кроме Архивно-информационного, Замоскворецкого и Люблинского отделов.

Провести регистрацию можно в ЗАГСе или в небоскребах «Москвы-сити», «Москвариуме» и планетарии, ряде старинных особняков, театров, стадионов.

Раньше брак с иностранцем из дальнего зарубежья москвичи могли зарегистрировать только в Шипиловском отделе ЗАГСа.