Калуга, 1 октября 2019, 12:58 — REGNUM В Калужской области с 1 октября началась молодёжная акция под девизом «Выбери правильный путь!». Организаторами мероприятия выступили прокуратура области совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Подписание соглашения по организации молодёжной акции «Выбери правильный путь!».
Подписание соглашения по организации молодёжной акции «Выбери правильный путь!».
Prokuror-kaluga.ru

Результаты прокурорской деятельности свидетельствует о том, что в регионе проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной среды для детей, всё ещё сохраняют свою остроту. Особую тревогу у правоохранителей вызывают подростки, которые совершают антиобщественные действия и при этом не учатся и не работают. «В течение месяца, в районах области будут проведены рейды, направленные на выявление детей, занимающихся попрошайничеством, безнадзорных и беспризорных, проживающих в неблагополучной семейной обстановке. С трудными подростками и их родителями организуют беседы на правовые темы. Также для молодёжи состоятся тематические экскурсии, квесты, круглые столы, спортивные мероприятия», — сказала Искрина Лепёхина

Акция «Выбери правильный путь!» нацелена на профилактику подростковой преступности, формирование здорового образа жизни, выявление и оказание помощи детям, нуждающимся в государственной помощи и социальной поддержке.