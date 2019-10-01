Калуга, , 12:58 — REGNUM В Калужской области с 1 октября началась молодёжная акция под девизом «Выбери правильный путь!». Организаторами мероприятия выступили прокуратура области совместно с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Подписание соглашения по организации молодёжной акции «Выбери правильный путь!». Prokuror-kaluga.ru

Результаты прокурорской деятельности свидетельствует о том, что в регионе проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной среды для детей, всё ещё сохраняют свою остроту. Особую тревогу у правоохранителей вызывают подростки, которые совершают антиобщественные действия и при этом не учатся и не работают. «В течение месяца, в районах области будут проведены рейды, направленные на выявление детей, занимающихся попрошайничеством, безнадзорных и беспризорных, проживающих в неблагополучной семейной обстановке. С трудными подростками и их родителями организуют беседы на правовые темы. Также для молодёжи состоятся тематические экскурсии, квесты, круглые столы, спортивные мероприятия», — сказала Искрина Лепёхина

Акция «Выбери правильный путь!» нацелена на профилактику подростковой преступности, формирование здорового образа жизни, выявление и оказание помощи детям, нуждающимся в государственной помощи и социальной поддержке.