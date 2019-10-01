Омск, , 12:41 — REGNUM В Омской области к началу 2019 года проживали 498,4 тыс. человек в возрасте старше трудоспособного. Как сообщили ИА REGNUM 1 октября в Омскстате, это 25,6% населения региона. В том числе в регионе насчитали 274,7 тыс. человек старше 65 лет.

Как уточнили статистики, подавляющее большинство омских пенсионеров — женщины (70%). Численность женщин старше 60 лет в регионе в 1,8 раза больше численности мужчин.

По информации Омского отделения Пенсионного фонда РФ, в регионе средний размер месячной пенсии на 1 июля 2019 года составлял 13 342 рубля. Порядка 19% омских пенсионеров в текущем году продолжали трудовую деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей.

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