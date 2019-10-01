Париж, , 12:41 — REGNUM Новое обновление популярной игры CS: GO добавило в неё «рентгеновский сканер» для кейсов, который действует только игроков из Франции. Об этом 1 октября сообщила Twitter-страница CSGOStash.

Сканер выполнен в виде пистолета P250. Издание Esportz Network отмечает, что таким образом разработчики решили проблему, связанную со спором по поводу лутбоксов (виртуальных предметов, при помощи которых геймер получает игровые ценности).

С помощью сканера геймеры могут узнать, что находится в кейсе до того, как он будет открыт. Стоит отметить, что игроки не имеют возможности узнать содержимое другого кейса, пока не откроют уже отсканированный.

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Напомним, в июле 2019 года власти Бельгии и Нидерландов приравняли лутбоксы к азартным играм. В сентября 2019 года в результате проведенного расследования Министерство по делам культуры, СМИ и спорта Великобритании решило, что стоит выпустить закон, который бы регулировал использование этих игровых предметов.

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