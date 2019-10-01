Воронеж, , 12:40 — REGNUM 294 иностранных гражданина, нарушившие правила пребывания на территории, выдворены из Воронежской области с начала 2019 года, сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов 1 октября.

В числе нарушителей — 142 гражданина Узбекистана, 73 гражданина Нигерии, 26 граждан Таджикистана и 22 гражданина Украины.

Все иностранцы были высланы после соответствующих решений суда — приставы препроводили их до пунктов пропуска через государственную границу.

«Как правило, выдворение производилось через пункты пропуска через Государственную границу РФ в аэропортах МАПП Воронеж, Домодедово, Внуково, Шереметьево, а также некоторые пункты пропуска на сопредельных с Украиной территориях Воронежской области», — уточнили в УФССП.