Мурманск, , 12:39 — REGNUM Полярный районный суд Мурманска не стал выдворять из страны гражданина Украины, нелегально живущего в Заполярье уже шесть лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О том, что гражданин другой страны незаконно проживает в Североморске, сотрудники погрануправления ФСБ узнали в сентябре. Мужчина прибыл в Россию 31 января 2013 года. При этом по вопросу временного убежища в компетентные органы он не обращался.

На суде выяснилось, что гражданин Украины уже обзавелся в Мурманской области семьей и у него уже родились дети. Учитывая обстоятельства и просьбу подсудимого не выдворять его из России, а также тот факт, что возвращение на Украину после длительного пребывания в России может повлечь для мужчины негативные последствия со стороны официальных властей, суд принял решение назначить ему штраф в виде 3 тысяч рублей.