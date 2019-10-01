Владикавказ, , 12:38 — REGNUM После убийства молодой женщины в Северной Осетии активисты создали общественное движение против насилия. Названо оно «Хотæ», что в переводе с осетинского означает «Сестры».

На своей странице в Instagram его организаторы сообщили, что они планируют объединить всех: мужчин и женщин, детей и родителей, тех, кто не остается в стороне от решения проблемы домашнего насилия.

В числе инициаторов движения команда из 20 человек, в том числе журналисты, фотографы, блогеры, специалисты по связям с общественностью, психологи, юристы, правозащитники. Их цель — «вынести к обсуждению проблему домашнего насилия, выявить ее правдивую статистику, оказать защиту и поддержку женщинам, подвергшимся насилию в семье».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии 18 сентября была убита Регина Г. Её муж ворвался к ней на работу и в порыве ревности нанес ей несколько ножевых ранений, от которых молодая женщина скончалась в больнице. Жестокое убийство всколыхнуло всю республику. На похороны собрались сотни человек.