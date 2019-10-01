Ткибули, , 12:10 — REGNUM Новый инвестор шахт в Ткибули приступил к деятельности и выполнил свое первое обещание, полностью выплатив шахтерам просроченную задолженность по заработной плате. Об этом сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, передает Первый канал Грузинского телевидения.

Министр выразила надежду, что в скором времени шахты возобновят свою работу. Также важно, отметила Турнава, чтобы соблюдались нормы безопасности труда.

«Я очень надеюсь и мы хорошо это проконтролируем, что и остальные обещания будут выполнены инвестором своевременно, мы же поддержим их в выполнении этих обещаний», — заметила министр.

Акция шахтеров в Ткибули прекращена. Об этом Натия Турнава заявила по окончании встречи с руководством компании «Сакнахшири Джи-Ай-Джи групп» и бастующими шахтерами, передает 26 сентября Первый канал Грузинского телевидения.

Напомним, 26 сентября министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава отметила, что в компанию вошел новый инвестор и акция шахтеров в Ткибули завершена.

24 сентября около 30 шахтеров в городе Ткибули спустились в шахты им. Миндели и Дзидзигури и потребовали выплаты заработной платы. Работники отказались покидать шахту, пока не будут выполнены их требования. Их поддержали сотрудники муниципалитета Ткибули, а также члены семей шахтеров и местные школьники.

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