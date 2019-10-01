Гроссето, , 12:02 — REGNUM В Италии уволен тренер молодёжного футбольного клуба «Гроссето» Томмазо Казалини за оскорбление в адрес шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

В конце сентября Казалини в комментариях в Facebook использовал в адрес Тунберг оскорбительное слово и отметил, что в свои 16 лет она могла бы уже заниматься древнейшей профессией. В «Гроссето» заявили, что поведение тренера не совместимо с линией клуба, который «фокусируется на моральных ценностях еще больше, чем на технических». Было объявлено о решении уволить Казалини с немедленным вступлением в силу.

Томмазо Казалини отреагировал на увольнение публикацией в Facebook. Он попросил прощения за свои слова «у всех, начиная с Греты Тунберг» и счел решение футбольного клуба верным.