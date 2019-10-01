Сеул, , 11:58 — REGNUM В Южной Корее приостановили работу пятого и шестого блоков тепловой электростанции (ТЭС) Самчхонпхо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Korea South-East Power.

По их словам, отключение блоков произошло на три месяца раньше запланированного срока. Причина отключения — сокращение объемов выбросов.

Известно, что к апрелю 2020 года компания намерена завершить строительство установок для обессеривания и денитрификации, которые не были установлены в пятом и шестом блоках тепловой электростанции. Срок эксплуатации блоков будет установлен после установки специального оборудования.

Стоит отметить, что дата вывода из эксплуатации первого и второго блоков ТЭС Самчхонпхо была также перенесена на апрель 2020 года.