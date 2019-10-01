Волгоград, , 11:50 — REGNUM В Волгоградской области стартовала серия отраслевых общественно-деловых консультаций. На них будут определять приоритеты в деятельности профильных блоков администрации региона и займутся формированием кадрового управленческого потенциала в каждой из отраслей. Первую встречу с представителями сферы экономики и предпринимательского сообщества 1 октября провёл губернатор Андрей Бочаров, сообщили в пресс-службе администрации области.

Совещание при губернаторе Пресс-служба администрации Волгоградской области

На встрече обсудили вопросы реализации национальных и приоритетных региональных проектов, обучения и подготовки востребованных кадров, повышения эффективности взаимодействия по решению задач экономического развития Волгоградской области. Региону необходима адресная подготовка специалистов, внедрение инновационных технологий, модернизация системы среднего специального образования и изменение подходов к формированию госзадания для учебных заведений.

«Меняются вызовы, условия, подходы — старыми методами задачи, стоящие перед нами сегодня, мы не решим. Это должно нас подстёгивать к тому, чтобы на территории региона сделать всё возможное для развития экономики и предпринимательства, чтобы бизнес максимально вовлекал жителей в свою работу. Необходимо продумать вопросы формирования структуры и кадрового состава руководителей органов власти», — подчеркнул Андрей Бочаров.

В экономической отрасли Волгоградской области занято 100 тысяч хозяйствующих субъектов, это более 1,1 млн человек, в том числе свыше 240 тысяч работников малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей.