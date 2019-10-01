Томск, , 11:43 — REGNUM В городе Томске в двух школах пришлось временно прекратить занятия из-за отсутствия отопления.

Как передают 1 октября «Вести Томск», речь идёт о школе №5 и гимназии №6. При этом, по информации томского департамента образования, учреждения к подключению тепла готовы. Это произойдёт, как только завершится ремонт тепломагистралей.

Ученики указанных школы и гимназии находились на дистанционном обучении.

Впрочем, как сообщили «Вестям» в пресс-службе «ТомскРТС», гимназию № 6 к отоплению уже подключили. А работы по устранению дефектов на тепловой сети, от которой запитана школа №5, планируется завершить до конца дня. После этого в школе также появится тепло.

Как сообщало ИА REGNUM, официально отопительный сезон в Томске стартовал с 24 сентября.

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