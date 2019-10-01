Москва, , 11:43 — REGNUM Большинство жителей России (75%) убеждены, что государство на сегодняшний день уделяет недостаточно внимания пожилым людям. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Такого мнения придерживаются люди 35 — 44 лет (80%), 45 — 59 лет (76%), старше 60 лет (77%), а также жители городов-миллионников (86%) и населенных пунктов 100−500 тыс. чел. (81%).

О том, что внимание к пожилым людям со стороны властей достаточное, заявили 22% граждан РФ, в основном молодые люди в возрасте 18−24 лет (33%), 25−34 лет (24%) и сельские жители (28%).

Опрос проведен 29 сентября 2019 г. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября, в России отмечается Международный день пожилых людей. В парках Москвы пройдут праздничные мероприятия.

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