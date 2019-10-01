Петропавловск-Камчатский, , 11:44 — REGNUM Жители Камчатки не могут планировать поездки в Москву в начале 2020 года — в продаже нет билетов на даты после 1 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Сейчас ещё можно купить билеты на любой рейс до 30 декабря включительно. Но уже на следующий год в авиакассах, на сайте «Аэрофлота» и у «России» их не продают.

«Люди не могут запланировать отдых, отпуск в Москве, так как билетов просто нет, и когда они появятся, никто сказать не может», — пишет «КамИНФОРМ».

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года «Аэрофлот» неожиданно отменил рейсы. У запланировавших поездки камчатцев срывались стыковочные рейсы, горели путёвки. Многие вынуждены были брать билеты на другие рейсы.