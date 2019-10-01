Черкесск, , 11:39 — REGNUM В Карачаево-Черкесии попал под подозрение в мошенничестве в особо крупном размере чиновник из администрации Прикубанского района. МВД установило, что 65-летний руководитель одного из отделов похитил из бюджета района более 1,368 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе полицейского ведомства.

Хищение совершалось в течение трех лет — с 2016 по 2018 год. Похищенные денежные средства выделялись для покупки канцелярских товаров и компьютерной техники. Она должна была быть приобретена для 15 учебных заведений района.

Факт хищения вскрылся после проверки сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики. В настоящее время обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Имущество обвиняемого арестовано. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.