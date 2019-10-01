Новосибирск, , 11:37 — REGNUM В Новосибирске приступили к реконструкции сквера Героев Революции. Работы рассчитаны на три года. Завершить их планируют к 100-летию комплекса, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Как напомнил мэр города Анатолий Локоть, в сквере павших в годы Гражданской войны в Новосибирске находятся реальные захоронения людей — участников событий Гражданской войны.

«К сожалению, с годами сквер пришёл в упадок. Сейчас ведутся восстановительные работы. Возникла идея сделать сквер доступным для посещения со всех сторон — как Первомайский или Нарымский, а также заасфальтировать его. Эти вопросы требуют тщательной проработки, за зиму примем решение», — сказал Локоть.

Первый этап реконструкции сквера начался в августе 2019 года. На восстановление мемориального комплекса будет направлено около 12 млн рублей.

Отметим, что монумент в виде руки, держащей факел и пробивающейся сквозь каменную глыбу, был открыт 7 ноября 1922 года.