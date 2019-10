Канберра, , 11:37 — REGNUM Национальный архив фото и аудиодокументов Австралии добавил в свой каталог восемь игр австралийских разработчиков. Об этом 1 октября сообщил портал PC Gamer.

В него вошли все связанными с ними эскизы, раскадровки, саундтреки, иные художественные работы и рекламные материалы. В список национального архива вошли такие игры, как The Hobbit (Beam Software, 1982), Halloween Harry (Interactive Binary Illusions / Sub Zero Software, 1985/1993), Shadowrun (Beam Software, 1993), L.A. Noire (Team Bondi, 2011), Submerged (Uppercut Games, 2015), Hollow Knight (Team Cherry, 2017), Florence (Mountains, 2018) и Espire 1: VR Operative (Digital Lode, 2019).

Напомним, игра Espire 1: VR Operative представляет собой игру для устройств виртуальной реальности в жанре stealth action (в процессе игры геймер должен избегать обнаружения, скрытно устраняя различные препятствия). Её релиз состоялся в августе 2019 года.

