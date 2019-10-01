Вена, , 11:35 — REGNUM Лишенная звания «Мисс Австрия — 2018» Данила Живкович предъявила судебный иск о возмещении ущерба, пишет газета Kronen Zeitung.

Девушка требует возместить ей ущерб, причиненный в результате аннулирования ее победы в конкурсе красоты. Получив титул «Мисс Австрия», она рассчитывала на ряд контрактов в течение года, который должен был принести ей доход.

Как сообщало ИА REGNUM, организаторы конкурса лишили Живкович титула спустя месяц после объявления результатов. Основание — невыполнение ею ряда обязательств, в том числе неучастие в съемках рекламы.

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