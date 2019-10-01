Еманжелинск, Челябинская область, , 11:35 — REGNUM В Челябинской области скоро может появиться уполномоченный по правам инвалидов. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил в Еманжелинском районе на встрече с населением, сообщает его пресс-служба.

В ходе встречи были подняты вопросы состояния ЖКХ, дорог, медицины и т.д. А одна из жительниц обеспокоилась состоянием поддержки инвалидов.

На это Текслер разъяснил ей, что на Южном Урале для защиты такой категории граждан появится уполномоченный. Конкретных сроков он не назвал.