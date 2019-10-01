Москва, , 11:36 — REGNUM Автомобильные парковки у трёх станций метро в Москве сделали перехватывающими. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы 1 октября.

С 05:30 до 02:00 парковками у станций «Филатов Луг», «Прокшино» и «Коммунарка» можно будет воспользоваться бесплатно, если совершить две поездки на метро или МЦК. Необходимо также взять парковочный билет.

Первая поездка должна быть сделана от ближайшей к парковке станции. По возвращении нужно вставить парковочный билет в терминал оплаты и приложить проездной билет, по которому совершались поездки.

Воспользоваться парковкой без проезда на метро можно по стандартному тарифу. С 6:00 до 22:00 стоимость составит 50 рублей в час, а с 22:00 до 6:00 — 50 рублей в час в течение первых двух часов, далее при непрерывной стоянке плата не взимается.

Общая вместимость трех парковок — более 3,7 тысяч мест, из которых 370 оборудованы для инвалидов.

В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» отмечают, что перехватывающие парковки пользуются популярностью среди москвичей.