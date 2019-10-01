Вашингтон, , 11:35 — REGNUM С просьбой рассказать свою личную историю обратился к президенту США Дональду Трампу известный в США активист, консерватор, открытый гей и бывший либерал Брэндон Страк. На своей странице в твиттере, где у него более четверти миллиона читателей, активист опубликовал видео, в котором также призвал своих единомышленников поддержать просьбу к Трампу. Единомышленники с готовностью отозвались.

В 2018 году Страк основал в интернете масштабное движение #walkaway, которое призывает жителей США отходить от повестки Демократической партии и, вместе с тем, обратить внимание на представление либералов о том, что значит быть консерватором в Америке. Считая Трампа истинным последователем этой идеи, «который изменил жизни множества американцев», Страк просит президента снять его собственное видео с историей перемен в его мировоззрении. «Разве вы, президент Трамп, не пришли однажды к осознанию необходимости отойти от Демократической партии?», — обращается один из участников видео к Трампу.

Брэндо Страк «Огромное вам спасибо за все, что вы сделали, чтобы спасти Америку. Я просто хочу попросить вас еще об одном — расскажите вашу историю».

Отметим, у активиста есть шанс быть услышанным Трампом: неделю назад хозяин Белого дома опубликовал на своей странице в Facebook интервью, взятое у Брэндона Страка невесткой президента Ларой Трамп.