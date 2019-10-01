Хабаровск, , 11:22 — REGNUM В Хабаровском крае стартовал отопительный сезон. В дома жителей краевой столицы тепло начнет поступать с 7 октября, сообщает пресс-служба Дальневосточной генерирующей компании.

Первыми в регионе тепло получили жители Николаевского района — 30 сентября, в Амурске дома начали отапливать 1 октября. В компании объяснили, что подключение к теплоснабжению производится поэтапно, в течение десяти дней, чтобы не допустить разбалансировку гидравлических режимов.

Отмечается, что в преддверии отопительного сезона энергетики Хабаровского края завершили ремонтную кампанию на сетях и энергообъектах. Кроме того, к октябрю обеспечены запасы топлива и неснижаемый объём материалов и запчастей.

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