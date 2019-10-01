Москва, , 11:33 — REGNUM Предприниматель Роман Абрамович, глава «Газпрома» Алексей Миллер и глава Сбербанка Герман Греф вошли в число лучших отечественных бизнес-лидеров 2019 года. Список опубликован 1 октября изданием «Коммерсантъ».

Рейтинг лучших предпринимателей и управленцев включает 46 фамилий, указанных в алфавитном порядке. Среди них также глава Альфа-банка Пётр Авен, президент «Лукойла» Вагит Алекперов, основатель Telegram Павел Дуров, совладелец «Русала» Олег Дерипаска, глава «Роснано» Анатолий Чубайс.

Издание также представило 250 лучших руководителей в разных отраслях и отдельно — сто лучших директоров по маркетингу, коммерции и финансам. В целом в рейтинг получил название «1000 лучших менеджеров России-2019».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Forbes обновил список российских миллиардеров. Первое место по доходам занял в нем Леонид Михельсон, второе — Геннадий Тимченко, третье — Вагит Алекперов.

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