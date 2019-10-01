Москва, , 11:21 — REGNUM Сегодня, 1 октября, президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днём Сухопутных войск, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил, что Сухопутные войска — старейший вид Вооружённых сил РФ — насчитывает не одно столетие. Россия помнит подвиги выдающихся полководцев, военачальников, солдат и офицеров.

«Важно, что нынешнее поколение военнослужащих Сухопутных войск приумножает традиции патриотизма и достойно решает поставленные задачи по обеспечению обороноспособности и национальной безопасности России», — подчеркнул Путин и пожелал военным новых достижений.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу издал приказ за номером 555, в котором он поздравил военнослужащих с Днём Сухопутных войск.

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