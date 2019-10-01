Избербаш, Дагестан, , 11:24 — REGNUM Задолженность по заработной плате перед работниками дагестанского радиозавода имени Плешакова в городе Избербаше, которая превышала 63 млн рублей, полностью погашена. Об этом 1 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Напомним, долг перед сотрудниками радиозавода начал образовываться с 2014 года и на протяжении последних лет эта сумма являлась самой крупной среди всей задолженности по заработной плате в Дагестане. С конца февраля 2018 года на предприятии введена процедура наблюдения.

Длительная невыплата зарплаты работникам завода стала поводом для возбуждения уголовного дела, расследование которого продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, обещание закрыть задолженность перед коллективом радиозавода в марте текущего года дал управляющий предприятием Андрей Демерджев во время встречи с и. о. главы Избербаша Магомедом Исаковым и и. о. прокурора города Муслимом Эминовым.

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