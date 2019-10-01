Москва, , 11:52 — REGNUM 2 октября 2019 в 12:00 в пресс-центре REGNUM пройдет второй круглый стол из серии «Россия: образ будущего». Тема круглого стола: «Состоится ли в России социальное государство?».

В мероприятии примут участие Владимир Лепехин — директор Института ЕАЭС, Анна Золотаревская — глава комиссии Московской Торгово-промышленной палаты по социальному предпринимательству, Елена Красильникова — руководитель проектного офиса «Редкие (орфанные) болезни» ФГБНУ Национальный Научно-исследовательский Институт Общественного здоровья им. Н. А. Семашко, Юлия Коледа — Генеральный директор K-STATUS Consulting и другие эксперты.

Вопросы для обсуждения:

основные тренды грядущей трансформации социальной системы в РФ: перспективы социальной дифференциации населения страны, новые социальные группы; изменения в уровне и качестве жизни;

проблема народосбережения, будущее российской семьи и гендерных отношений;

будущее пенсионной системы;

будущее здравоохранения;

новые рабочие места, рост безработицы и ее последствия;

что нужно делать для проведения в России эффективной социальной политики.

На YouTube-канале ИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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