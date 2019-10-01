Оренбург, , 11:16 — REGNUM В Оренбурге на 1 октября из-за всплеска инфекционной заболеваемости на карантин закрыто восемь классов в трех школах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Аудиторные занятия приостановлены в отдельных классах школ № 3, 67 и 76. Дистанционно учатся 227 детей. Детские сады работают в штатном режиме.

Напомним, в сентябре в областном центре отмечена вспышка ОРВИ. Ситуация по заболеваемости гриппом расценивается как неэпидемическая. В городе циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

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