Красноярск, , 11:10 — REGNUM Министерство лесного хозяйство Красноярского края обнародовало оперативную информацию о ситуации с лесными пожарами в регионе.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве, ссылаясь на информацию Лесопожарного центра, в Красноярском крае по состоянию на 11:00 (местн.) 1 октября лесных пожаров не зарегистрировано.

Жителей и гостей региона просят быть внимательными при посещении лесов и обращении с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 30 сентября в Красноярском крае лесных пожаров также зарегистрировано не было.

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