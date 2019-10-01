Тюмень, , 11:08 — REGNUM Финансирование поездки юных спортсменов из Тобольска, которые попали в сложную жизненную ситуацию на соревнованиях в городе Адлере, оставшись без жилья и денег, изначально подразумевалось «задним числом». Об этом «Новому дню» сообщили в пресс-службе мэрии Тобольска.

По версии чиновников мэрии Тобольска, проблема возникла из-за «недопонимания» между тренером и руководством детской спортивной школы № 2.

«Изначально было обговорено, что финансирование команда получает после поездки. Родители были в курсе, тренер и команда пошли на это осознанно. Это не из ряда вон выходящая ситуация, это нормальная практика», — заявили в горадминистрации Тобольска.

Кроме того, команда юных тоболяков должна была покинуть Адлер 26 сентября, но спортсмены и тренеры самостоятельно приняли решение задержаться в Адлере до 3 октября, сообщают в мэрии.

Напомним, 27 сентября 2019 года в социальных сетях появился пост тренера юных легкоатлетов из Тобольска, который привёз детей в Адлер на всероссийские соревнования и вынужден был поселить детей в возрасте 10 и 11 лет в сарае, так как ему не были переведены положенные деньги на питание и проживание команды. После поднятого шума в прессе, дети были размещены в гостинице и поставлены на довольствие. В Тюменской области чиновники от спорта проводят проверку причин инцидента. Прозвучало уже несколько версий истоков ситуации, вплоть до пранка тренера, который устроил скандал с постановочными фото якобы из-за плохого отношения к тюменской федерации по лёгкой атлетике.

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