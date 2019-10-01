Южно-Сахалинск, , 11:01 — REGNUM В Сахалинской области в 2019 году выявлено 159 случаев ВИЧ-заболеваний. Всего под наблюдением находятся 1240 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анализы на ВИЧ ВИЧ.РФ

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В Южно-Сахалинске прошла конференция, посвященная вопросам противодействия распространению СПИД. Первый случай ВИЧ был зарегистрирован на Сахалине 26 лет назад.

«Ежегодно мы обследуем, по сравнению с другими регионами, большое количество людей — по 135−140 тыс. Люди, которые имеют ВИЧ, должны знать о диагнозе, наблюдаться, получать необходимую терапию. В этом году выявлено 159 новых случаев», — озвучила главный врач Сахалинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Елена Ломакина.

Как сообщало ИА REGNUM, число инфицированных в России за год специалисты оценивают в 139 тыс. человек. Наибольший рост смертности от ВИЧ в Грузии, а заболеваемости — в России и Казахстане.